Colombia krijgt hulp van VN bij strijd tegen cocaïne

Honderden schildpadden sterven in oceaan bij El Salvador

3 november Zeker 400 schildpadden zijn in de zee bij El Salvador overleden. Milieuorganisaties proberen te achterhalen wat de doodsoorzaak is. In 2013 stierven rond dezelfde periode ook al honderden schildpadden. Giftige algen waren toen de boosdoener, of dit nu ook de reden van de massale sterfte is, weten de autoriteiten niet.