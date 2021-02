Donald Trump is terug op sociale media. De oud-president gebruikt het rechtse platform Gab om van zich af te bijten in de afzettingsprocedure tegen hem. Het is voor het eerst in een maand Trump online weer van zich laat horen’ sinds zijn ‘verbanning’ na de dodelijke Capitoolrellen.

Het bericht dat hij donderdagavond laat plaatste, was niet meer dan een brief van zijn advocaten Bruce Castor Jr. en David Schoen. Maar de toon was zoals we dat gewend waren van Trump in zijn periode als president van de Verenigde Staten. Venijnig en provocerend.

De brief is een reactie op de oproep van Congreslid Jamie Raskin aan Trump om te getuigen in de impeachmentprocedure, die dinsdag in de Amerikaanse Senaat van start gaat. ,,We hebben uw laatste PR-stunt ontvangen’’, schrijven de advocaten.

Spelletjes

,,Zoals u vast weet, bestaat er geen negatieve conclusie in deze ongrondwettelijke procedure. Uw brief bevestigt wat iedereen weet: u kunt uw aantijgingen tegen de 45ste president van de Verenigde Staten, die nu een particulier persoon is, niet bewijzen. Het gebruik van onze grondwet om een ​​vermeende afzettingsprocedure te starten, is veel te ernstig om deze spelletjes te spelen.’’

© Gab

Het was het eerste bericht dat Trump plaatste sinds 8 januari. Hij werd toen verbannen van Facebook, Twitter, Instagram, Reddit, Snapchat, Twitch, Shopify, Stripe en YouTube.

De platforms beschuldigden Trump van het aanzetten tot geweld in de aanloop naar de bestorming van het Capitool door radicale aanhangers. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Megafoon

Met Gab heeft Trump een nieuw online megafoon gevonden, zij het dat het volume minder krachtig is. Gab is in de zomer van 2016 opgezet uit protest tegen andere sociale media. Het presenteert zich als alternatief voor Twitter en een plek voor vrijheid van meningsuiting. Daarom is het medium vooral een broedplaats voor conservatieven en extreemrechts, waar veel haatberichten worden geplaatst.

© EPA

Na de Captioolrellen zochten veel aanhangers hun heil op Gab. Het platform registreerde in die week 2,3 miljoen nieuwe gebruikers en 55 miljoen bezoekers op de pagina’s.

Parler

Dat gebeurde nadat Parler, een ander platform dat onder Trump-aanhangers populair was, uit de Appstore en Google Playstore verwijderd werd. Parler was vorig jaar nog in onderhandeling met het team van Trump.

Het platform wilde dat de toenmalige president exclusief op Parler berichten plaatste, in ruil voor 40 procent van de aandelen. Dat blijkt uit documenten die BuzzFeed News heeft ingezien. Trumps staf in het Witte Huis stak daar een stokje voor, omdat het in strijd was met ethische regels.

