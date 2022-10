Complotdenker Alex Jones moet 1 miljard betalen aan nabestaanden schietpartij school

Grote hasjvangst in Spanje: Nederlan­der vast voor smokkel in brandstof­tanks vrachtwa­gens

Bij een politieactie ter bestrijding van de internationale drugshandel is in het zuidoosten van Spanje ruim 300 kilo hasj in beslag genomen. ‘Operatie Truck’ in Granada leidde ook tot de arrestatie van vier verdachten onder wie een Nederlander.

9 oktober