Complotdenker Micha Kat schreeuwend in de Noord-Ierse rechtbank: ‘Dráág me maar terug naar de cel’

Complotdenker Micha Kat stond deze middag voor de rechter in Noord-Ierland vanwege zijn eventuele uitlevering naar Nederland. Het werd een kort en zeer luidruchtig optreden: ,,Waarom zit ik al negen maanden in de cel??? Zeg mij dat rechter! Why???”

De Noord-Ierse rechter liet Kat al snel weer verwijderen toen hij er maar niet tussen kwam. Daarna nam de rechter zichzelf zuchtend en steunend voor om ‘nogmaals proberen te praten met meneer Kat’. Micha Kat keerde terug en schreeuwde er opnieuw constant doorheen, zij het iets minder luid dan daarvoor. Kat wil zich ook niet laten verdedigen door de aangewezen advocaat. Ook klaagde hij over een andere advocaat die hem ‘via fraude’ in de gevangenis heeft laten belanden.

‘Draag me maar terug naar de cel’

De rechter deed zijn best Kat uit te leggen dat hij niet gaat over het voorarrest, maar over de uitlevering. Kat schreeuwde vervolgens dat het allemaal een schande is. Ook riep de 59-jarige Kat dat hij niet terug wil naar de gevangenis. ,,Ik blijf hier zitten! Jullie zullen me daar naartoe moeten dragen.”

Kat eist per se een andere advocaat, namelijk iemand van het kantoor Phoenix Law uit Belfast. Zo liet hij althans hard pratend weten. ,,Ik heb daar recht op!” Phoenix Law is een kantoor dat zich specialiseert in mensenrechtenkwesties. Ondertussen zat de aangewezen advocaat mee te luisteren en de rechter duidelijk te maken ‘dat meneer Kat nou eenmaal niet door hem verdedigd wil worden'.

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat Micha Kat zelf zijn advocaat mag kiezen, ,,als u het kan betalen.” Daarmee werd de zaak opnieuw uitgesteld, zij het vooralsnog één dag: morgen gaat de zaak verder. Mocht Kat zelf inderdaad een nieuwe advocaat vinden, zal die zich eerst moeten voorbereiden en wordt de zaak waarschijnlijk weer lang uitgesteld. Dit tot frustratie van het Openbaar Ministerie in Den Haag, dat via een livestream ook meeluisterde.

Gevreesd en gezocht complotdenker Kat zit in Noord-Ierland al maandenlang vast omdat hij zich niet hield aan de voorwaarden om zich niet uit te laten op sociale media. Nederland heeft Noord-Ierland gevraagd om zijn uitlevering.

Beledigen en bedreigen

Kat wordt in Nederland gezocht voor het beledigen en bedreigen van meerdere mensen, onder wie RIVM-directeur Jaap van Dissel, journalisten en rechters. Bedreigingen die justitie in Nederland zeer serieus neemt. Dat gebeurde onder meer via filmpjes op het onlineplatform Red Pill Journal, die hij samen met Wouter Raatgever en Joost Knevel maakte. Ook die twee zitten inmiddels al enige tijd vast. Tijdens internetuitzendingen beschuldigden ze de RIVM-bestuurder en de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk onder meer van van satanische pedoterreur en rituele kindermoorden.

Kat moet in Nederland ook nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster. De maanden die hij nu vast zit in Noord-Ierland gaan straks van zijn eventuele straf in Nederland af.