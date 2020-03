Controles aan grens maken weinig indruk op Nederlanders: ‘Ik lees geen kranten en heb geen internet‘

Volledig scherm Nederlanders die aanschuiven om te tanken: ook in coronatijden een vertrouwd beeld. © Kristof Vereecke

De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft de korpschefs en burgemeesters van de vijf politiezones die grenzen aan Nederland opdracht gegeven politiecontroles in te stellen. Nederlanders mogen de grens niet langer oversteken voor ‘niet-functionele verplaatsingen’, zoals het tanken van goedkopere benzine.

In België geldt een reisverbod. Alleen noodzakelijke verplaatsingen, bijvoorbeeld om boodschappen te doen, de hond uit te laten, van en naar het werk te gaan en om te tanken, zijn toegestaan. Nederlanders mogen België niet meer binnen als ze een niet-functionele verplaatsing willen maken. Winkelen of goedkoop tanken in België zit er de komende weken niet meer in. Doen ze dat wel, riskeren ze een boete die kan variëren van 500 tot 4000 euro.

Onduidelijkheid

Eerder vandaag was nog veel onduidelijkheid over of mensen nu wel of niet gewoon in België konden gaan tanken. In de politiezone Kempen Noord-Oost, over de grens bij Reusel, konden Nederlanders gewoon komen tanken. Daarbij riskeerden ze geen boete. ,,Nederlanders hebben zich wel te houden aan de richtlijnen die in België gelden”, zei Tom Nooten van de politiezone eerder op de dag.

,,Zo geldt in België een samenscholingsverbod, je mag dus maar met maximaal twee mensen in de auto zitten”, geeft Nooten aan. ,,Overtreed je die regels dan riskeer je een boete van 4000 euro. Maar essentiële winkels zijn gewoon open: supermarkten en tankstations. Daar mogen Nederlanders ook gewoon heen. En Belgen mogen ook nog steeds in Nederland naar de winkels.”

Proef op de som

Heel wat Nederlanders lijken zich nog niet echt druk te maken over het verbod. Om de proef op de som te nemen, stonden journalisten van Het Laatste Nieuws bij een tankstation in Zelzate. Dat is erg populair bij Nederlanders vanwege de lage pompprijzen. En dat blijkt ook in coronatijden. In geen tien minuten tijd passeren er maar liefst vijf Nederlandse chauffeurs om er te tanken.

,,Een verbod? Ik lees geen kranten en heb geen internet, meneer”, zegt een van de Nederlanders. ,,Controles? Nog niet van gehoord, nee. Bij ons stikt het ook nog steeds van de Belgen aan de Albert Heijn.”

Volledig scherm Nederlanders die komen tanken in coronatijden. De aangekondigde controles maken duidelijk nog geen indruk. © Kristof Vereecke