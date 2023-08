Controversiële influencer en rapper Lil Tay op 14-jarige leeftijd overleden

Het meisje ging in 2018 viraal op sociale media omdat ze zich uitte als selfmade miljonair. Ze deed niets anders dan pronken met haar rijkdom en schold haar volgers ook uit: ‘Ik ben nog maar negen en al miljonair', riep Lil Tay toen op Instagram. ‘Zwijg voor ik je een mep verkoop, b*tch!’ Of ook: ‘Deze auto heeft 200.000 dollar gekost. Ik heb nog geen rijbewijs, maar toch rijd ik met deze sportwagen, b*tch.’

Lil Tay had tevens al vijf eigendommen op haar naam staan en droeg de meest gewilde designerlabels zoals Gucci of Louis Vuitton. In een van haar filmpjes op Instagram droeg ze een gouden ketting waarvoor ze naar eigen zeggen 350.000 dollar neertelde. ‘Jullie hebben zo’n ketting nog nooit gezien’, ging Lil Tay te keer. En in een andere clip: ‘Ik ben rijker dan jullie haters allemaal samen. Mijn toilet kost meer dan jullie huurgeld. Alles is hier duurder dan jij kan betalen.’