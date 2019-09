Corbyn belooft nieuw brexitreferendum bij verkiezingsoverwinning

Signaal jarige Batman wereldwijd op gebouwen te zien

8:22 Het beroemde lichtsignaal van Batman is gisteren wereldwijd op gebouwen geprojecteerd. Fans van de stripheld vierden toen Batman Day. Zij delen foto's van het 'Batsignaal' massaal via sociale media. Het vleermuissymbool was onder meer te zien in steden als New York, Tokio, Johannesburg en Rome.