Corbyn blijft ‘neutraal’ bij nieuw brexit-referendum

Opnieuw CIA-agent veroor­deeld tot lange celstraf wegens spionage voor China

0:53 Een voormalig agent van de CIA is vrijdag in Virginia veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar, omdat hij tegen betaling geheime informatie had doorgespeeld aan China. Hij is al de derde medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten die in enkele maanden tijd veroordeeld wordt voor spionage in opdracht van China.