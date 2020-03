Corona gijzelt Italië: metropool Rome is spookstad, chaos en rellen in gevangenissen

,,Io resto a casa.’’ De Italiaanse premier Conte kijkt ernstig in de camera, de lichtblauwe achtergrond van de perszaal van Palazzo Chigi is ineens minder geruststellend dan anders. ,,Het is niet makkelijk om gewoontes te veranderen’’, zegt de premier. ,,Maar we móeten ze veranderen. En wel nu.”



We zitten opgesloten. Dat beseft nu elke Italiaan. We mogen niet meer zomaar met de auto naar oma op Sicilië of met vrienden even een biertje pakken of een pizzaatje in de stad. We moeten thuisblijven, tenzij we een goede reden hebben om naar buiten te gaan. We mogen naar ons werk, naar een dokter als dat nodig is en we mogen boodschappen doen. De aanvoer van levensmiddelen is gegarandeerd, zo verzekerde de premier.



Toch lijkt een deel van de Italianen daar niet van overtuigd. Hier in Rome staan lange rijen bij de supermarkt. Maar dat is dan ook de enige plek waar je mensen ziet. Een ritje op de scooter door het centrum van Rome is nu een bizarre ervaring: de stad is nog nooit zo leeg geweest. Winkels zijn dicht, straten en trottoirs zijn uitgestorven. Een spookstad.