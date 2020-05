Corona leidt tot honderden migranten per maand op Het Kanaal

In de eerste vier maanden van dit jaar haalden de Franse autoriteiten tot nu toe 1280 illegalen, die in gammele bootjes de overtocht probeerden te maken, van zee. Daarmee is sprake van een forse stijging. In heel 2019 werden door de Franse kustwacht 2294 migranten op zee onderschept. Dat zijn er gemiddeld 191 per maand. Nu gaat het om een gemiddelde van 320 mensen per maand.