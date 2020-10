Corona niet het enige probleem in India: ondervoeding en werkloosheid ontwrichten het land

Al 25 jaar zet Nederlander Arjan De Wagt zich in om ondervoeding uit te bannen. Hij werkte jarenlang in Nigeria en sinds 2017 voor Unicef India, waar hij nu hoofd voeding is. Hij woont met zijn gezin in New Delhi. In The Hindu riep hij de Indiase overheid op om zich niet alleen te richten op Covid-19, maar te blijven investeren in bestrijding van armoede en ondervoeding.