Coronahelden van Italië: brood bakken voor zwervers en ontdekking patiënt één

Op 20 februari had Annalisa Malara vroege dienst in het ziekenhuis in Codogno, een klein plaatsje middenin de Po-vlakte op een uur rijden ten zuidoosten van Milaan. Voor de tweede keer die week had dezelfde patiënt met dezelfde klachten, koorts en pijn op de borst, zich gemeld bij de eerste hulp. Een paar dagen eerder hadden haar collega’s de patiënt, Mattia Maestri, nog weggestuurd met de mededeling dat hij het nog maar even moest aankijken. Die ochtend vertrouwde de jonge anesthesist Malara het echter niet helemaal.