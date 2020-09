Coronapatiënt Berlusconi sterkt alweer aan: ‘Ik vecht hard tegen deze helse ziekte’

Silvio Berlusconi is weer zijn strijdvaardige zelf. Vanaf zijn ziekbed in het San Raffaele ziekenhuis in Milaan belde hij de senatoren van zijn partij Forza Italia om hen bij te staan in deze verkiezingstijd. Deze maand zijn er regionale verkiezingen in verschillende delen van het land. „Ik wil de laatste week van de campagne meemaken,” vertelde hij de verraste partijleden. „Ik vrees een lage opkomst, we moeten deze regering van onbenullen verslaan.”