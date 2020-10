Coronaprotesten in Italië escaleren: fotograaf gewond, tien arrestaties

Terwijl in het voorjaar de Italianen de maatregelen vrij geruisloos en gedisciplineerd opvolgden, groeit nu het verzet. Verschillende branche-organisaties zijn boos over de nieuwe regels. Zo is de cultuursector verbijsterd over de voorgenomen sluiting. In een open brief wijzen ze cultuurminister Dario Franceschini erop dat theaters, bioscopen en concertzalen veilig zijn. „Door de strenge protocollen is er sinds de heropening in mei geen enkel coronageval bekend.”



Ook de horecabranche is vol ongeloof. Restauranthouders vinden dat ze ondanks hun inspanningen en investeringen gestraft worden voor andermans falen. „Wij respecteren de regels”, zegt Max Mascia, chef van tweesterrenrestaurant San Domenico in Imola tegen zakenkrant Il Sole 24 Ore. „Het probleem zijn de scholen en het openbaar vervoer.”



In beide sectoren dreigen veel faillissementen als gevolg van de maatregelen. De organisatie van horeca-ondernemers heeft het over 110.000 bedrijven die om zouden vallen. „We kunnen niet nog een sluiting aan”, zegt voorzitter Roberto Calugi. „Als er geen compensatie komt dan is de horeca dood.”



In een poging de getroffen branches gerust te stellen meldde premier Conte tijdens zijn persconferentie dat er geld is voor compensatie.