Coronasteun Polen leidt tot motie van wantrouwen tegen Von der Leyen

Von der Leyen, morgenmiddag plenair in debat met het Europees Parlement, is vuurrode lijnen overgegaan door rechtsstaatprincipes onderhandelbaar te maken en duidelijke uitspraken van de Europese rechter niet onvoorwaardelijk op te volgen, aldus het drietal, dat de steun heeft van het eigen partijcongres. Als voldoende Parlementsleden – 71, of 10 procent van het totaal - de motie steunen, ligt zij op tafel voor het debat met Von der Leyen begint. Zou zij daarna een twee derde meerderheid halen, dan moet de Commissie aftreden. Dat zou pas de tweede keer in de geschiedenis zijn, na de Commissie-Santer die in 1999 struikelde over een corruptiezaak.

Von der Leyen zelf houdt vol dat er geen cent naar Polen gaat tot het aan duidelijk geformuleerde Brusselse en Luxemburgse eisen (‘mijlpalen’) voldoet, maar volgens initiatiefneemster en rechtsstaatsspecialiste Sophie in ’t Veld (D66) zet de Duitse met haar te snelle deblokkeringsbesluit, tegen vijf van haar eigen Commissarissen in, ‘de hele Europese rechtsstaat en rechtsorde in de uitverkoop’. ,,Deze grootste fout uit haar carrière heeft desastreuze consequenties voor de Europese rechtsorde. Ze geeft het signaal af dat er over de rechtsstaat valt te onderhandelen, dat fondsen en waarden tegen elkaar uit te ruilen zijn. Voortaan zijn de uitspraken van het Hof vrijblijvende aanbevelingen, zonder consequenties.”

Volledig scherm De Nederlandse Europarlementariër Sophie in ’t Veld van D66 in het Europees Parlement. © ANP / ANP

Afwaarderen

Met haar houding zet VDL ook andere lidstaten ertoe aan de rechtsstaat af te waarderen, aldus In ’t Veld. ,,Dat is goed nieuws voor criminelen en nodigt misstanden bij de overheid uit. Maar de grootste klap zal landen bij de Poolse rechters en democratische oppositie. De Europese Commissie is nu definitief geen medestander meer in hun strijd voor een eerlijke politiek en rechtspraak.”

Het Parlement zet al ruim een jaar druk op de Commissie om harder op te treden tegen Polen. Het stelde ultimata en klaagde de Commissie zelfs aan bij het Hof. Dat rekende in duidelijke arresten af met het willekeurige ontslag van rechters en met een tuchtraad die rechters na onwelgevallige uitspraken kan sanctioneren.

Volgens de drie initiatiefnemers – naast In ’t Veld de Belgische oud-premier Guy Verhofstadt en Luis Garicano van het Spaanse Ciudadanos – is Von der Leyen haar geloofwaardigheid als ‘hoedster’ van de Europese Verdragen kwijt. Ze heeft niet alleen Hofuitspraken, maar ook meerdere resoluties van het Parlement ‘flagrant genegeerd’, aldus het drietal. De kans dat de drie hun motie morgen kunnen indienen, is verre van denkbeeldig. Het liberale Renew alleen heeft al meer dan honderd leden; daarnaast betitelden vorige week ook PvdA en GroenLinks de te snelle deblokkering van steun aan Polen als ‘een historische vergissing’.