Coronavirus ‘zeer ernstige bedreiging’ voor wereld, dodental naar ruim 1100

Honderden experts kwamen gisteren bij elkaar in Genève voor een tweedaagse conferentie van de WHO. Hun doel: de juiste aanpak bepalen om het virus het hoofd te bieden. Directeur-generaal Tedros Ghebreyesus drong er dan ook op aan dat alle wetenschappers zouden samenwerken en hun bevindingen zouden delen. ,,Het benutten van de kracht van de wetenschap is cruciaal om dit onder controle te krijgen", zei hij.

De topman maakte ook bekend dat het coronavirus een officiële naam heeft gekregen, "makkelijk uit te spreken": voortaan hebben we het over 'Covid-19'. De 'co' staat voor corona, de 'vi' voor virus en de 'd' voor 'disease', ziekte. De 19 komt van het jaartal 2019: het virus brak uit in december vorig jaar.

Het virus moet behandeld worden als ‘volksvijand nummer één’, aldus Ghebreyesus. Hij ziet corona als een ‘zeer ernstige bedreiging’ voor de wereld. Zo noemde hij het ‘zorgwekkend’ dat het virus in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk al was doorgegeven aan mensen die nooit in China geweest waren.

Volledig scherm Kaart met aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers coronavirus wereldwijd. © HLN

App toont besmette mensen

In China blijft intussen het aantal besmettingen en doden oplopen. Gisteren overleden 108 mensen aan de gevolgen van het virus - voor het eerst waren er zo meer dan honderd doden op één dag. Het aantal doden als gevolg van het nieuwe coronavirus in China is opgelopen naar 1113. Met 97 dodelijke slachtoffers tegen 108 een dag eerder en ook een lager aantal nieuwe besmettingen dan een dag eerder zijn wetenschappers in China voorzichtig positief.

De belangrijkste medisch adviseur van de Chinese regering meldde dat in verschillende provincies het aantal nieuwe gevallen daalt. ,,Ik hoop dat deze epidemie ergens in april over is”, zei epidemioloog Zhong Nanshan, die een belangrijke rol vervulde in de bestrijding van het SARS-virus in 2003.

In China werden woensdag 2015 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds 30 januari. Op 4 februari werden nog meer dan 3000 nieuwe gevallen gemeld. In totaal zijn er voor zover bekend volgens de commissie 44.653 mensen besmet.

App

In de strijd tegen het virus heeft de overheid er ook een app gelanceerd waarmee mensen kunnen nagaan of ze in de buurt geweest zijn van iemand die besmet is. De zogeheten 'close contact detector' kan mensen helpen wijzen op een mogelijke besmetting. Wie zich registreert, moet zijn naam en identiteitsnummer ingeven. Elk geregistreerd telefoonnummer kan dan gebruikt worden om tot drie andere ID-nummers te controleren.