Correspondent Eva Hartog Rusland uitgezet

Een reden daarvoor gaf het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de accreditatie van buitenlandse correspondenten, niet. ,,Het besluit was genomen door de ‘bevoegde instanties’, een term die vaak wordt gebruikt voor de veiligheidsdiensten’’, schrijft Hartog in haar column in De Groene Amsterdammer. ,,Volgens het internationaal recht was men mij geen reden of uitleg verschuldigd. Ik kreeg zes dagen om mijn leven in te pakken.’’



Eva Hartog woonde ruim tien jaar in Rusland en werkte naast De Groene Amsterdammer voor The Moscow Times, Vrij Nederland, RTL Nieuws en het laatste jaar vooral voor de Amerikaanse nieuwssite Politico. Van The Moscow Times was Hartog twee jaar lang hoofdredacteur, voordat ze in 2017 verder ging als freelancer.



De correspondent reisde veel door Rusland en Oekraïne om verslag te doen van onder meer de annexatie van de Krim en de nasleep daarvan. Toen in februari 2022 Rusland zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne begon, vestigde ze zich tijdelijk in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Van daaruit trok Hartog ook naar Oekraïne om verslag te doen van de gevolgen van het bloedbad, waarin al tienduizenden doden vielen.