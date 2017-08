Corrupte ex-premier ontvlucht Thailand vanwege rechtszaak

'Nederlander probeert 9-jarig meisje te verkrachten in Portugese supermarkt'

12:31 Een Nederlandse toerist zit in de cel in Portugal nadat hij heeft geprobeerd een 9-jarig meisje te verkrachten. Dat meldt de krant Correio da Manhã. De man zou maandag hebben toegeslagen in een grote supermarkt van de keten E. Leclerc in de noordelijke stad Lamego.