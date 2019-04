Creatief met A, L, E en X: negen kinderen met dezelfde vier letters

De Vlaamse Gwenny Blanckaert en Marino Vaneeno uit Staden hebben onlangs hun negende kindje verwelkomd. De kleine Xale werd op 19 april geboren in Ieper en is het zusje van - hou je vast - Alex (11), Axel (10), Xela (8), Lexa (7), Xael (6), Xeal (5), Exla (3) en Leax (2).

Vier letters, negen kindernamen. ,,We gaan voor twaalf kinderen. Er zijn nog namelijk nog combinaties over”, zegt mama Gwenny.

Marino (37) en Gwenny (29) kozen bewust voor een groot gezin. ,,We houden wel van wat leven in de brouwerij”, vertelt fulltime moeder Gwenny (29). ,,Bovendien hebben de kinderen nu al veel aan elkaar en in de toekomst zullen ze altijd op hun familie kunnen rekenen, ook als wij er niet meer zijn. Marino en ik vinden dat het geluk in de kleine dingen zit. Telkens opnieuw zien hoe een kind de wereld ontdekt, is fantastisch. Soms is het wat druk, ja. Maar we hebben strakke regels en gelukkig kan ik op de steun van mijn man rekenen. Hij werkt nachtdiensten en zodra hij ’s middags wakker is, helpt hij in het huishouden.”

Puzzelen met letters

Opmerkelijk is natuurlijk dat de negen kinderen allemaal een naam kregen met de letters A, L, E en X. ,,Onze oudste zoon hebben we vernoemd naar de stiefvader van Marino, omdat we Alex een mooie naam vonden. De naam van onze tweede zoon werd Axel en daarna zijn we begonnen met puzzelen. Of dat niet verwarrend is? Soms vergis ik me wel eens van naam, maar dat kan iedereen overkomen. De leerkrachten hebben er wel wat meer moeite mee. Xeal, Xela, Alex, Exla en Xael zitten allemaal op de gemeenteschool in Staden.”

Vreemde blikken

,,Soms krijgen we wel vreemde blikken. Mensen vragen of dat allemaal onze kinderen zijn en dan fronsen ze de wenkbrauwen. Maar ik verzeker je dat al onze kinderen heel beleefd en netjes zijn. Ze gaan elke ochtend allemaal in bad en komen niets tekort. Op vakantie gaan zit er misschien niet in, maar we zijn twee jaar geleden naar een groter huis verhuisd op een terrein van drieduizend vierkante meter. Er is plaats zat om te spelen en de kinderen kunnen samen naar hartenlust ravotten.”