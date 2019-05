Criminele bende sneed eeuwenoude kaarten uit boeken in bibliotheken

Douane ontdekt 1200 kilo haaien- en roggenvin­nen op vliegveld Brussel

17:28 Op het vliegveld van Brussel zijn vorige week 24 zakken met daarin 1200 kilogram vinnen in beslag genomen. Dat meldt de FOD Volksgezondheid. Het is de eerste inbeslagname van haaien- en roggenvinnen ooit in België. De zending is beduidend groter dan de grootste Nederlandse vangst ooit. Vorige maand werd op Schiphol ruim 200 kilogram in beslag genomen.