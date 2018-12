Crisis op de Antillen: bonje tussen opsporingsdiensten

Rechter VS: Obamacare ongrondwet­te­lijk

5:21 Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft vrijdag geoordeeld dat Obamacare in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Aan de basis van de zorghervorming die Barack Obama tijdens zijn presidentschap invoerde, ligt een verplichte ziektekostenverzekering. Volgens de rechter is die verplichting vervallen, omdat het Congres de boete op onverzekerd zijn tot nul dollar heeft verlaagd.