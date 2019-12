Cruisepassagiers weer thuis nadat ze medereizigers verliezen bij vulkaanuitbarsting

white islandHet cruiseschip Ovation of the Seas keerde vanmorgen terug in de haven van de Australische stad Sydney. Passagiers zijn opgelucht dat ze weer op het vasteland zijn, nadat ze enkelen van hun medereizigers verloren aan de vulkaanuitbarsting op White Island , precies een week geleden.

Jo-Anne Anderson worstelt met haar emoties. Een week geleden genoot zij van een rafttocht op de Wairoa-rivier, terwijl zich verderop ‘ongelooflijke horror’ ontvouwde voor haar medepassagiers toen de vulkaan van White Island uitbarstte. ,,Ik voel me verslagen, het voelt zelfs zelfingenomen. Wij waren plezier aan het maken, terwijl verderop mensen werden weggeblazen”, zegt Anderson vanochtend na aankomst in Sydney tegen News. ,,Deze mensen waren op de vakantie van hun leven, maar keerden nooit meer naar huis.”

Ze was in tranen toen ze haar familie weer zag, net als ongeveer vierduizend andere passagiers die vandaag pas weer hun geliefden in de armen konden sluiten. Na een twaalfdaagse cruise over de Stille Oceaan meerden ze vanochtend aan in de Australische stad Sydney.

Kim Lee Eng memoreert hoe hij bijna de keuze had gemaakt om met de andere toeristen mee te gaan naar de vulkaan. ,,Ik heb zoiets altijd al willen zien, al ken ik de risico's", vertelt hij. ,,Maar mijn 86-jarige moeder reisde met ons mee en een vriend op krukken, dus we kozen uiteindelijk voor een bezoekje aan de Lord of the Rings’ Hobbiton set.”

Volledig scherm Passagiers vallen hun naasten in de armen na aankomst in Sydney. © EPA

Er is van zestien mensen bevestigd dat ze de vulkaanuitbarsting niet hebben overleefd. Nog eens 27 raakten (ernstig) gewond. Twee mensen zijn nog vermist: ze zijn vermoedelijk in het water gegleden.

De vakantievierders merkten dat er iets goed mis was toen ze weer op het schip kwamen. Medewerkers waren in tranen, de kapitein was ontdaan. Robin Oilsmith vertelt dat ze kippenvel kreeg toen er steeds maar weer de namen van mensen uit drie cabines werden omgeroepen om zich te melden. Mensen die uiteindelijk nooit terugkeerden op het schip. Na een half uurtje kregen de passagiers het nieuws te horen. ,,Het raakte ons diep... het enige dat we konden doen is bidden voor deze arme mensen dat God hen snel heeft gehaald en dat ze niet te veel hebben geleden”, zegt passagier Anderson.

Onwerkelijk

Josh Pierce, die zijn wittebroodsweken vierde op het schip, vertelt dat de eerste avond na de gebeurtenissen ‘onwerkelijk’ was, omdat het entertainmentprogramma aan boord ongewijzigd bleef. ,,Er waren nog steeds feestjes. Het duurde even voordat iedereen de ernst van de situatie door had”, zegt hij. Een dag later werden spelletjes en ander entertainment wel geschrapt. ,,Toen lukte het ons ook eindelijk om met familie thuis in contact te komen - dat was moeilijk vanaf het schip.”

Zijn huwelijksreis verliep verre van gepland, maar hij en zijn vrouw zijn opgelucht dat ze weer veilig thuis zijn. ,,We willen alleen maar onze familie in de armen sluiten.”

In Nieuw-Zeeland is vandaag om 14.11 uur (02.11 uur Nederlandse tijd), exact één week na de dodelijke vulkaanuitbarsting op White Island, een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van het natuurgeweld te herdenken.