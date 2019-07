Cruiserederij had dodelijke val van peuter Chloe kunnen voorkomen, zegt moeder

Pretparkbe­zoe­kers hangen 20 minuten verticaal in defecte achtbaan

12:55 Inzittenden van een achtbaan in het Engelse attractiepark Alton Towers hebben meer dan twintig minuten vastgezeten in een rollercoaster. Op videobeelden is te zien hoe circa dertig passagiers op zo’n 30 meter hoogte, bijna op hun kop, in een vastgelopen treintje van The Smiler hangen.