Cuba: ambassade in Parijs aangevallen met molotovcocktails

,,We veroordelen een terroristische aanslag met molotovcocktails op onze ambassade in Parijs”, twitterde Rodriguez. ,,Ik houd de Amerikaanse regering verantwoordelijk voor haar voortdurende campagnes tegen ons land die dit gedrag aanmoedigen en voor het ongestraft oproepen tot geweld vanuit haar grondgebied.”

Eerder deze maand demonstreerden duizenden Cubanen in verschillende steden voor vrijheid, tegen onderdrukking en (voedsel)tekorten in het land. Dergelijke protesten waren in de Caribische staat in decennia niet meer voorgekomen. Cubaanse ballingen en sympathisanten protesteerden ook in het buitenland.