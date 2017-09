Cuba en Florida evacueren miljoenen inwoners voor orkaan Irma

Irma raast met kracht 5 over Cuba: Zes miljoen mensen in Florida op de vlucht

6:59 Orkaan Irma is, na eerst wat afgezwakt te zijn, opnieuw toegenomen in kracht. De storm is met kracht 5 aan land gegaan in Cuba. Irma, die de afgelopen dagen een complete ravage aanrichtte in het Caribisch gebied, trok via de noordkust omhoog en ging aan land in de provincie Ciego de Ávila. De verwachting is dat de orkaan zondag aan land komt in de VS.