Curaçao: al vijf dagen geen nieuwe coronagevallen vastgesteld

Nederland­se drugsbaron vast in Spanje, geldt als een van de belangrijk­ste heroïnehan­de­laars van Europa

26 mei De Spaanse politie heeft woensdag in Madrid een Nederlander gearresteerd die volgens hen een van de belangrijkste criminele organisaties leidde wat betreft heroïnehandel in Europa. Het gaat om een man van Turkse afkomst uit Rotterdam. Hij was onderweg om een grote drugszending te coördineren, meldt de Policía Nacionál.