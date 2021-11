Curaçao vervolgt loterijbaas niet voor betrokkenheid bij moord op politicus Wiels

In deze zaak is de halfbroer van Dos Santos, oud-minister George Jamaloodin, eerder dit jaar in hoger beroep veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Volgens de rechtbank is hij verantwoordelijk voor het uitlokken van de moord op Wiels.



Burney F., die al in een eerder stadium tot 26 jaar cel werd veroordeeld, zou voor Jamaloodin een moordenaar hebben geregeld. De man, Elvis K., werd in 2014 tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld wegens verschillende moorden, waaronder die op Wiels. Zowel F. als K. zitten hun straf in Nederland uit.



Wiels werd op 5 mei 2013 op het strand van Marie Pampoen doodgeschoten. Hij was toen politiek leider van de partij Pueblo Soberano (Onafhankelijk Volk). De politicus had aangekondigd onderzoek te willen doen naar de loterijverkoop op Curaçao. Het is, meer dan acht jaar later, nog steeds niet duidelijk of de moord daarmee te maken heeft.