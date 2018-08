Curator Dolfinarium: bijzondere situatie met dolfijn in Franse baai

Volgens Wouters, die al twintig jaar actief is bij het Dolfinarium, is het pure speculatie om te zeggen dat Zafar seksueel gefrustreerd is. ,,We weten eigenlijk niks over de dolfijn. Wat is zijn sociale situatie? Waarom is de dolfijn alleen? Misschien is hij verstoten of verdwaald geraakt? Wat is zijn territorium en hoe oud is het dier eigenlijk?''



Wat voor gedrag het wel is, kan Wouters dan ook niet met zekerheid zeggen. ,,Het blijft vooralsnog alleen maar gokken,'' vertelt Wouters. ,,Hij zou ook dominant kunnen zijn en zijn territorium willen afbakenen, want dat is niet ongebruikelijk. Of misschien is hij gewoon heel speels.''