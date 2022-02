Cycloon Batsirai teistert Madagascar, tienduizenden mensen geëvacueerd

27.000 inwoners van Madagascar hebben hun huizen moeten verlaten omdat er gevreesd wordt dat ze instorten. Vooral in de regio rondom Mananjary, een kuststad in het oosten van Madagascar waar het epicentrum van de storm zich bevindt, hebben de burgers hun toevlucht gezocht in kerken, scholen, gymzalen, en andere stevige gebouwen. Het is nog niet duidelijk hoeveel schade de storm inmiddels heeft aangericht.

‘Help’

Autoriteiten op Madagascar waarschuwden dat Batsirai, wat ‘help’ betekent in de Shona-taal, ‘enorm veel schade kan aanrichten, voornamelijk door overstromingen in het oosten, het zuidoosten en in de centrale hooglanden’. Het lokale weerbureau meldde dat de cycloon sterk in kracht aan het winnen was de afgelopen dagen op de Indische Oceaan met windstoten van 235 kilometer per uur.

Al voordat de storm zelf het eiland bereikte richtte Batsirai schade aan. Kapitein Ravahalahy Heninjoa, chef van de politie in Mananjary, deelde gisteren: ,,De wind wordt sterker en er is veel regen. De zee is ontzettend woest. Er zijn grote golven die krachtig neerslaan.” De elektriciteit in grote delen van de stad doet het al niet sinds vrijdag, en meerdere bomen hebben het begeven. ,,De wind is verschrikkelijk. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt”, vertelt Hanitra Raharisoa, een inwoner van Mananjary, aan de BBC.

In Antananarivo leggen mensen zandzakken op de daken tegen de harde windstoten.

In Antananarivo, de hoofdstad van Madagascar, verwachten ze vooral heftige regenbuien voordat de cycloon zelf aankomt. De inwoners van de stad zandzakken op hun daken gelegd tegen de wind.

Klimaatverandering

,,Bijna alle regio's op het eiland zijn in gevaar”, aldus het Nationale kantoor voor Rampen en Gevaar. Ze verwachten dat de storm zo'n 600.000 van de 28 miljoen inwoners van het eiland zal raken. Nagenoeg alle vormen van land- en zeetransport zijn opgeschort.

De World Food Programme (WFP) van de Verenigde Naties staat klaar om voedsel te brengen, en heeft vliegtuigen stand-by staan voor wanneer de storm gaat liggen. Margaret Malu, een hoge ambtenaar bij WFP, noemt Batsirai een voorbeeld van de catastrofale gevolgen van klimaatverandering op het zuiden van Afrika: ,,De mensen in het zuiden van Afrika bevinden zich al jaren in de frontlinie van klimaatextremen, en iedere storm die aan ze voorbij gaat zet ze weer een stap achteruit.” Wetenschappers stellen dat door de gevolgen van klimaatverandering dit soort extremen alleen maar vaker zullen voorkomen.

Cycloon Batsirai van boven.