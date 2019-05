Cycloon nadert: mega-evacuatie van 800.000 mensen in India

Het oog van de wervelstorm ligt in de Golf van Bengalen, en raakt naar verwachting de oostkust van India binnen 24 uur. De zware tropische storm Fani komt vermoedelijk op vrijdag aan land in de buurt van de plaats Puri in de deelstaat Odisha. Het nationale weerstation van India voorspelt zware regenval en windsnelheden van 200 kilometer per uur. De zware wind kan bomen omver blazen en huizen beschadigen. Op zee zullen we omstandigheden zeer ruig zijn. Mogelijk veroorzaakt de storm ook overstromingen.