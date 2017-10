Dader op de vlucht na twee schietpartijen in Amerika

Bij een schietpartij op een bedrijventerrein in de buurt van Baltimore zijn drie mensen gedood en twee anderen gewond geraakt, zo melden de autoriteiten. De dader is nog op de vlucht en zou ook betrokken zijn bij een tweede schietpartij.

Rond negen uur 's ochtends (lokale tijd) werden verschillende schoten afgevuurd op het Emmorton Business Park in Edgewood. De vijf slachtoffers zijn werknemers van het bedrijf Advanced Granite Solutions, waar de schietpartij plaatsvond. De verdachte zou 'verbonden' zijn aan de bouwmarkt, zo meldt Washington Post op basis van juridische bronnen.

De dader zou daarna ook schoten hebben afgevuurd in Wilmington, Delaware. Het is nog onbekend of daarbij slachtoffers zijn gevallen, blijkt uit berichten van CNN.

Doelgerichte aanval

De politie gaat er vanuit dat de 37-jarige Radee Labeeb Prince de dader is. Sheriff Jeffrey Gahler denkt dat zijn schietpartij in Edgewood in elk geval een 'doelgerichte aanval' betrof. ,,Er is een individu op vrije voeten die één van de meest gruwelijke daden ooit heeft gepleegd in dit gebied. We benaderen hem zeker als gewapend en gevaarlijk."

Larry Hunt, manager van één van de bedrijven in Edgewood, hoorde 's ochtends vroeg al een luide ruzie, zo vertelt hij aan de Washington Post. De hulpdiensten waren volgens hem snel ter plaatse en Hunt moest vervolgens samen met zijn werknemers binnen blijven. Het bedrijvenpark werd op slot gedaan.

Erg nerveus

,,We waren erg nerveus", aldus Hunt. Naast de bedrijven werden ook verschillende scholen in de buurt 'uit voorzorg' gesloten. De autoriteiten zijn nog naar Prince op zoek. Ze verwachten niet dat er nog anderen betrokken waren bij de schietpartij.