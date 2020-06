Dader steekpartij Glasgow was twintiger uit Soedan, politie gaat niet uit van terreurdaad

Peuter uit hondenkooi gehaald, meer dan 600 verwaar­loos­de dieren in beslag genomen

7:14 Een kind van anderhalf jaar oud is door de politie in het Amerikaanse Tennessee uit een hondenkooi gehaald en in veiligheid gebracht. Op het afgelegen domein zijn meer dan zeshonderd dieren in beslag genomen waaronder acht slangen, 56 honden en tientallen ratten. Het jongetje en de dieren leefden volgens de politie in erbarmelijke omstandigheden.