'Dader van Münster-aanslag Jens R. (48) deed eerder zelfmoordpoging'

R. reed rond half vier vanmiddag met een minibusje in op een vol terras bij restaurant Grossen Kiepenkerl in het historisch centrum van Münster, ruim vijftig kilometer ten Zuidoosten van Enschede. Daarbij kwamen vier mensen om en raakten dertig mensen gewond, waarvan zes ernstig. Met een vuurwapen benam Jens R. zichzelf vervolgens van het leven.



Onder de gewonden is ook een Nederlandse vrouw. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht met licht letsel.



De 48-jarige Jens R. werd op 1 mei 1969 geboren in Olsberg, een plaatsje in het Sauerland, maar verbleef al lang in Münster. Hij heeft geen strafblad en woonde op slechts twee kilometer van de plaats van het delict. Door zijn psychische verleden denkt de politie niet aan een terroristisch motief. Wel zou R. volgens ZDF contacten hebben gehad in de rechts-extremistische hoek.