Dagenlange klopjacht op Younes eindigt in de wijngaarden van Subirats

Alles begint afgelopen donderdag iets na 17.00 uur, wanneer een witte bestelwagen via de Plaça de Catalunya de Ramblas (1) op komt gereden. Aan het stuur zat de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, zo weten we sinds vandaag . Abouyaaqoub drukt het gaspedaal in zodra hij de populaire straat La Rambla oprijdt. Zigzaggend maait hij zo veel mogelijk mensen omver. Toeristen, lokale inwoners, ouderen, jongeren, kinderen: onderscheid maakt de bestuurder niet. De paniek op de drukke wandelboulevard is compleet (2) . Pas na 600 meter komt de witte bestelwagen tot stilstand op de mozaïek van Joan Miró (3) . De aanval van Abouyaaqoub leidde toen al tot zeker dertien doden en meer dan honderd gewonden.

Zonnebril

Op camerabeelden die El Pais vandaag vrijgaf, is te zien hoe Abouyaaqoub vervolgens aan de metrohalte Lyceum uit de bestelwagen stapt, een zonnebril opzet en de nabijgelegen Boqueria-markt binnenstapt (4) . Ook daar heerst paniek: nog niemand weet precies wat er zonet gebeurd is en al helemaal niet dat de verantwoordelijke voor het bloedbad tussen hen in loopt. Abouyaaqoub verlaat de Boqueria langs de achterkant, en trekt de bekende Raval-wijk met zijn nauwe steegjes in. Daar probeert hij zo min mogelijk op te vallen in de hoop de stad ongezien te kunnen ontvluchten (5) . Abouyaaqoub begint aan een wandeltocht van bijna anderhalf uur, steeds verder weg van de plaats van de aanslag. De Catalaanse politie weet nog niet wat zijn exacte parcours daarna was. Sinds vanochtend gaan honderden politieagenten in de wijk van deur tot deur, op zoek naar camerabeelden in de hoop de vlucht van minuut tot minuut te reconstrueren.

Parkeergarage

Wat ondertussen wél vast lijkt te staan, is Abouyaaqoubs volgende stop: de buurt van de metrohalte Zona Universitaria, op een kleine zes kilometer afstand van de Ramblas (6) . Normaal gezien een drukke plek vol studenten, maar niet in deze vakantieperiode. Ook de prostituees die daar 's avonds de straat op trekken, zijn er nog niet. In een parkeergarage in de buurt heeft de 34-jarige ingenieur Pau Pérez net zijn witte Ford Focus geparkeerd. Het was een gewoonte die Pérez nog had sinds zijn studententijd: zijn auto parkeren in een van de weinige nog overgebleven gratis parking in de stad om van daaruit met het openbaar vervoer verder richting het centrum te reizen. Maar daar krijgt Pérez geen kans meer toe: nog voor hij uit zijn auto kan stappen, wordt hij opnieuw naar binnen geduwd door Younes Abouyaaqoub, die hem met een machete neersteekt. Daar gaan de speurders nu in elk geval van uit. Pérez, hevig bloedend door de 20 centimeter diepe steekwonde, wordt op de achterbank geduwd, terwijl Abouyaaqoub zelf achter het stuur kruipt en de stad uitrijdt.

Controle

Het is ondertussen 18.30 uur voorbij, anderhalf uur na de aanslag, en in heel Barcelona en bij uitbreiding Catalonië staan duizenden agenten op scherp. Er worden in totaal achthonderd controlepunten opgericht, op zoek naar de dader(s).



Ook Abouyaaqoub botst al na enkele kilometers op zo'n politiecontrole (7). De hypothese van de politie vandaag: de terrorist weet dat hij, met een stervende Pérez op de achterbank, geen kans maakt als hij stopt en beslist er met gierende banden vandoor te gaan, waarbij hij een politieagent aan het been verwondt. Diens collega kan nog verschillende schoten afvuren, maar de Ford Focus kan ontkomen tot in de buitenwijk Sant Just Desvern.



Daar, voor het Walden-gebouw, vindt de politie, die ondertussen de achtervolging heeft ingezet, de auto terug, met een lijk erin. Van Abouyaaqoub zelf is geen spoor meer, maar hij is op dat moment ook nog niet in beeld bij de politie. De veiligheidsdiensten gaan er op dat moment nog van uit dat de man in de auto mogelijk een dader van de aanslag is die ze zonet hebben neergeschoten.