Dakloze Australiër wordt piepjonge miljonair: ‘Ik sliep onder een brug, maar durfde niet om hulp te vragen’

Het was een angstaanjagende en zware periode in zijn leven: Harry was ruim een jaar dakloos. Hij verbleef in verschillende opvangplaatsen of sliep bij familie of vrienden op de bank. Soms moest hij zelfs onder een brug slapen. ,,De eerste nacht was het zwaarst. Ik had geen idee waar ik heen kon of wat ik moest doen. Ik sliep onder een brug, maar ik durfde niet om hulp te vragen. Het kan erg gevaarlijk zijn. Daklozen hebben namelijk ieder een eigen territorium waardoor ik in het begin nogal in de problemen kwam. Gelukkig wist ik altijd aan eten te komen door bij verschillende eetgelegenheden te vragen of ze nog restjes hadden”, aldus Harry Sanders tegenover 7news.