Dakloze bewaakt urenlang in de regen tas met geld bij open autoraam

De dakloze James John McGeown liep onlangs op straat in Glasgow, toen hij een auto spotte met een open raampje en een handtas op de passagiersstoel. Uit die tas stak voor ruim 450 euro aan cash, vol in het zicht van voorbijgangers. Uit angst dat iemand er met het geld vandoor zou gaan, besloot McGeown naast de auto te wachten.



Na tweeënhalf uur op de uitkijk in de stortregen besloot de weldoener de tas te pakken en te kijken of er een identiteitsbewijs in zat. Toen dat niet zo bleek te zijn, gaf hij de tas af bij een nabijgelegen advocatenkantoor. Een receptioniste belde de politie om door te geven dat de tas in goede handen was.