Dakloze man (20) gewond na ‘zuuraanval’ in Parijse metro

De politie zegt dat de man tijdens de ochtendspits, rond 06.30 uur, is aangevallen in metrolijn 1 tussen de stations Bastille en Gare de Lyon. Hij is daarbij zwaargewond geraakt. Franse media spreken over een ‘zuuraanval’ en ook de politie sluit dat niet uit.



Het slachtoffer is door hulpverleners uit de metro gehaald en in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar is hij behandeld aan forse brandwonden in zijn gezicht, armen en handen. Volgens de krant Le Parisien vecht de man voor zijn leven.



De politie doet onderzoek naar de aanval, die het gevolg zou zijn van een woordenwisseling tussen twee daklozen, schrijft de krant. De dader is voortvluchtig. Er is een grote politieactie gaande op station Gare de Lyon om hem te vinden.