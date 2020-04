Dankzij de streams van Emma (32) verkennen ‘toeristen’ ook nu Berlijn: ‘Dit idee is mijn redding’

Wandelen door Berlijn om de Rijksdag of de Brandenburger Tor te zien: het is vanwege de coronacrisis nu onmogelijk als je er niet woont. De Nederlandse stadsgids Emma (32), woonachtig in de Duitse hoofdstad, heeft daar iets op gevonden. In livestreams op Instagram leidt ze ‘toeristen’ rond. ,,Het is elke keer anders.’’

Normaal gesproken zou Emma in deze periode druk toeristen door haar favoriete stad gidsen. ,,Maar ik merkte eind februari al dat er veel minder boekingen werden gedaan en een halve maand later ging natuurlijk alles op slot’’, verwijst ze naar de maatregelen vanwege de coronacrisis. ,,Ik zat op dat moment echt met mijn handen in het haar. Tot ik op het idee kwam om via Instagram live een tour te doen.”

Tickets

Twee keer per week biedt Emma nu zo'n tour van een uurtje door Berlijn aan. Voor de tours heeft ze een speciaal instagramaccount aangemaakt. Dit staat op privé, de toeristen voegt ze toe nadat ze een ticket hebben gekocht. Ze verwijdert ze weer als ze geen nieuw ticket hebben voor de volgende tour.



,,Ik loop tijdens de livestream met mijn telefoon langs de tofste plekken van de stad. Elke keer is het een andere tour, met verschillende onderwerpen. Ik ga de ene keer bijvoorbeeld langs mijn favoriete straten om mooie streetart te laten zien. De andere keer loop ik langs toeristische attracties zoals de Brandenburger Tor en de Berlijnse muur. Soms stop ik er zelfs een verrassingstour in, dan weet niemand wat we gaan doen.”



De stadsgids probeer het zo gevarieerd mogelijk te houden. ,,Voor mezelf, maar vooral voor de mensen die een ticket hebben. Er zitten namelijk mensen bij die al een aantal keer de livestream hebben gevolgd, die willen dan ook wel wat anders zien.”

Emma tijdens een tour

Bedrijfsuitje

Per keer neemt de Nederlandse maximaal 50 man mee voor 5 euro per persoon. ,,Qua geld hoefde ik me al niet heel veel zorgen te maken na de financiële steun van de stad. Ik verdien op deze manier wat extra bij, maar het zorgt er vooral voor dat ik wat te doen heb. Zeker nu het al een aantal keer is uitverkocht. Je merkt echt dat mensen er behoefte aan hebben, vooral als ze normaal regelmatig in Berlijn komen. Ze beginnen de stad echt te missen.”



Emma krijgt naar eigen zeggen hele positieve reacties van de toeristen. ,,Voor hen voelt het toch alsof ze een uurtje op vakantie zijn. Doordat iedereen zo positief is, merk je echt dat het goed begint te lopen. Laatst werd er zelfs gevraagd of ik dit kon doen voor een digitaal bedrijfsuitje.”

Emma tijdens een tour door de Duitse hoofdstad.

Missen

De stadsgids is blij dat ze iets om handen heeft. Ze zit zelf bijna de hele week thuis vanwege de maatregelen waar ze zich strikt aan houdt. De twee tours in de week zijn voor haar echt een uitje om even weg te kunnen. ,,Dat maakt het echt wel makkelijker om door deze tijd te komen. Wel mis ik mijn normale werk en de persoonlijke interactie die daarbij hoort heel erg. De deelnemers kunnen reacties achterlaten tijdens het streamen, maar dat voelt niet hetzelfde. Het moment blijft moeilijk; wanneer de tour klaar is, het filmen stopt en ik weer helemaal alleen ben.’’



Toch mag ze niet klagen, benadrukt ze. ,,Bijna alle stadsgidsen die ik ken, zitten nu zonder werk. Ik heb het geluk gehad dat ik mijn netwerk al lang goed onderhoud en dat ik actief ben op sociale media. Daar pluk ik nu de vruchten van. Veel mensen binnen mijn vakgebied hebben dit niet gedaan en hebben nu te maken met de gevolgen daarvan.”



Zolang de maatregelen niet worden versoepeld en de toeristen niet naar de stad komen, blijft Emma dit doen. ,,Ik plan de tours elke keer niet te ver vooruit. Ik hou me aan maximaal twee weken, omdat je gewoon niet weet wanneer er veranderingen komen. Ik ga er wel vanuit dat dit seizoen verloren is. Maar op deze manier kom ik de tijd wel door. Ik leer nieuwe mensen kennen, ik hoef me niet te vervelen en ik haal er plezier uit. Dit idee is mijn redding geweest.”