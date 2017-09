Datingsite wil Belgische studentes aan rijke mannen koppelen

Volgens de Noorse oprichter Sigurd Vedal staan rijke mannen te popelen om mooie, slimme studentes te trakteren op dure cadeaus en luxereizen. Wat die heren precies in ruil willen, laat hij in het midden. ,,Onze leden maken daar zelf afspraken over. Wij zijn geen escortbureau."



De Vlaamse universiteiten zien dat anders en laten de advertentie niet toe op hun campussen.



Seksuele druk

,,Critici vinden dat de vrouwen, 'Sugar Babies', seksuele druk voelen omdat ze dure cadeaus krijgen. Maar ik zie geen verschil met een etentje of een bos bloemen voor je vrienden kopen", zegt Vedal.



,,Leden beslissen zelf wat de voorwaarden van hun relatie zijn. Niet iedereen is op zoek naar iets oppervlakkigs. Anderzijds moeten we ook niet flauw doen: vrouwen vallen nu eenmaal op rijke mannen. Zou Assepoester ook verliefd geweest zijn op de prins als hij geen kasteel had?"