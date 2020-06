De bordelen in België mogen weer open, maar geen seks zonder mondkapje

Sauna's en massagesalons blijven tot 1 juli gesloten, maar de bordelen mogen in België sinds vandaag weer open. Een bezoekje aan de sekshuizen zal voor de klanten even wennen zijn. Bij binnenkomst wordt de temperatuur van de klant opgemeten en het dragen van een mondkapje is verplicht voor zowel bezoeker als gastvrouw/heer. Niet iedereen is blij met de heropening. ,,Het is levensgevaarlijk.’’

De Belgische premier Sophie Wilmès noemde vorige week tijdens de persconferentie van de Veiligheidsraad overigens niet expliciet dat de bordelen sinds deze week weer open mogen. Dat heeft te maken met het feit dat prostitutie sowieso niet is toegestaan bij onze zuiderburen: het wordt gedoogd. En wat officieel niet bestaat, kun je ook niet opnieuw toelaten.

Lees ook Opmars thuisprostitutie door corona blijft uit in Apeldoorn Lees meer

Verwarring

Het officiële zwijgen leidde volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws in eerste instantie tot verwarring. Iedereen wees naar elkaar, want niemand wilde de minister zijn die zegt dat prostitutie weer is toegestaan. Maar volgens premier Wilmès zal alles worden toegestaan, behalve de activiteiten die specifiek worden uitgesloten. Gisteren hebben meerdere sekshuizen de deuren na bijna drie maanden weer geopend. Op de site van Maison d’Amour in Sint-Job-in-'t-Goor (vlakbij Antwerpen) is bijvoorbeeld te lezen dat de dames sinds maandag weer beschikbaar zijn. Wel zijn er strenge hygiëne- en schoonmaakmaatregelen genomen om besmetting zoveel mogelijk uit te sluiten. Naast de verplichte mondkapjes worden alle lakens en handdoeken na elke bezoeker vervangen. Ook worden de kamers en douches na elk bezoek gedesinfecteerd.



Niet iedereen vindt het even logisch dat de prostituees weer aan het werk mogen. Sauna's en massagesalons blijven bijvoorbeeld wel nog tot 1 juli gesloten en knuffelen is nog altijd niet aan te raden. Maar de redenering is dat er nog steeds veel sekswerkers stiekem aan de slag zijn, en dat dat nog veel onveiliger is.

Hot Marijke

Sommige sekswerkers zijn helemaal niet blij met het besluit. De in Vlaanderen bekende prostituee Hot Marijke schrok behoorlijk toen ze het las. Het betekent onder meer dat haar beroepsgroep de zogeheten ‘hinderpremie’ (een toelage van de regering voor bedrijven die lijden onder de corona-uitbraak) verliest als ze opnieuw aan de slag gaan. Maar Hot Marijke vreest voor haar gezondheid en die van haar gezin. Ze vindt het onverantwoord om te beginnen en dreigt zelfs met een rechtszaak. ,,Het is levensgevaarlijk.’’



Het is de bedoeling dat er een gezamenlijk veiligheidsprotocol voor de bordelen wordt afgesproken. In de praktijk is dat lastig aangezien er geen overkoepelende organisatie is voor de sekswerkers. Het is geen erkend beroep. Het Belgische ministerie van Werk wijst daarom naar de steden: zij zullen de protocollen met hun rosse buurten uitwerken. Zo heeft Antwerpen al het heft in handen genomen om de heropening van de raamprostitutie voor te bereiden. De stad heeft als streven de bordelen in de ook voor veel Nederlanders bekende rosse buurt Schipperskwartier op 15 juni open te laten gaan.

Plexiglas met gaten

In Nederland is er nog geen versoepeling van de regels voor bordelen. Wel mogen sauna's, casino's en sportscholen op 1 juli weer open. Sekswerkers mogen pas op 1 september weer aan het werk. Binnen de branche wordt - min of meer gekscherend - geopperd om niet alleen mondkapjes, maar ook plexiglasschermen met gaten erin te gebruiken.