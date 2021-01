'De clown van Europa' zoals AZ probleemkind Lamkel Zé noemde, maakt het wel heel bont bij Antwerp

VIDEO Zo luidt de wereld 2021 in: jaarwisse­ling op (bijna) leeg Times Square, grote mensenmas­sa in Wuhan

1 januari De laatste dag van een onvergetelijk jaar wordt over heel de wereld gevierd, zij het op heel uiteenlopende manier. Nieuw-Zeeland ging als één van de eerste landen ter wereld het nieuwe jaar in, en dat wordt gevierd met grote feesten, festivals en vuurwerkshows. In de Chinese stad Wuhan, de stad waar een jaar geleden het coronavirus voor het eerst opdook, kwam eveneens een grote mensenmassa samen om het nieuwe jaar in te luiden.