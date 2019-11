De koning van een arm land die 19 Rolls-Royces en 120 BMW’s kocht

Nederlan­ders veroor­deeld voor betrokken­heid bij drugslab in België

12:29 Vier Nederlanders en twee Chinezen zijn in België veroordeeld tot celstraffen van tussen de 45 en 50 maanden voor betrokkenheid bij een drugslaboratorium in Hasselt. Ze werden in maart opgepakt in een loods waarin ze in de weer waren met chemicaliën voor synthetische drugs.