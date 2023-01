De laatste ‘Dwaze’ Moeders: ‘Wij zijn Nederland eeuwig dankbaar’

Beelden ‘wrede’ arrestatie Tyre Nichols door politie in VS worden straks vrijgege­ven: ‘Hou mijn hart vast’

In de Verenigde Staten worden vijf agenten vervolgd voor de dood van een zwarte man in Memphis. De 29-jarige Tyre Nichols overleed drie dagen na zijn gewelddadige arrestatie begin deze maand. Beelden van dat moment worden vanavond openbaar gemaakt. ,,Het zullen hele heftige, wrede beelden zijn. Ik hou mijn hart vast voor wat we gaan zien.’’

27 januari