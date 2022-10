De naam is Tanaka, Hirokazu Tanaka: 178 naamgenoten breken wereldrecord

Namen onthouden op een grote bijeenkomst is lastig, behalve afgelopen weekend in Tokio. Daar kwamen 178 mensen met de naam Hirokazu Tanaka samen om het wereldrecord ‘grootste bijeenkomst van mensen met dezelfde voor- en achternaam’ te verbeteren.

Van de 3-jarige Hirokazu Tanaka tot de 80-jarige Hirokazu Tanaka: alle deelnemers, die een T-shirt droegen met hun eigen naam, zaten vijf minuten lang in een theater om het wereldrecord te breken. Dat record stamde uit 2005, toen 164 Martha Stewarts elkaar ontmoetten op de set van een televisieshow in New York.

Maar sinds afgelopen weekend is het record in handen van de Hirokazu Tanaka’s van deze wereld. ,,Ik had nooit verwacht dat we zo’n belachelijk record zouden breken’’, zegt de 53-jarige Hirokazu Tanaka, organisator van de wereldrecordpoging, tegen het Franse persbureau AFP. Hij nam het initiatief nadat hij had ontdekt dat hij zijn naam deelt met een honkballegende. Eerdere recordpogingen om zoveel mogelijk Tanaka’s in een ruimte te krijgen, mislukten. In 2017 kwamen slechts 87 Tanaka’s samen.

Volledig scherm De deelnemers droegen een T-shirt met hun naam. © AFP

Met 178 Tanaka’s in een ruimte is het knap lastig om elkaar te onderscheiden. Alle deelnemers kregen daarom een pseudoniem, gebaseerd op hun interesses. Zo waren Hirokazu ‘zonnebril’ Tanaka, Hirokazu ‘kauwgom’ Tanaka en Hirokazu ‘triatlon’ Tanaka aanwezig. Ook Hirokazu ‘minibus’ Tanaka, de 179ste deelnemer, zou aanwezig zijn, maar hij stierf vorig jaar aan Covid-19, vertelde zijn vader Suzuko Tanaka aan AFP. ,,Hij was altijd in voor de evenementen die door deze groep werden georganiseerd”, zei hij. ,,Hij zou vandaag heel blij zijn geweest.”

