De nieuwe premier van Israël draagt een keppeltje en gelooft niet in vrede met de Palestijnen

Het was wachten tot de laatste seconde. En dat is niet raar, want er zaten acht partijen om de tafel in een hotel ergens in de buurt van Tel Aviv. Leider van de gesprekken was Yair Lapid (57) van de centrumpartij Yes Atid. Hij is weliswaar de nummer 2 van de laatste verkiezingen, maar omdat de nummer 1, Benjamin Netanyahu, er niet in is geslaagd om een regering te vormen lag de bal bij hem. Lapid kreeg 28 dagen de tijd en kwam gisteravond een half uur voor het verstrijken van de deadline met een nieuwe regering.