De onweerstaanbare aantrekkingskracht van Parijs op juwelenrovers

Drie dagen na de spraakmakende juwelenroof bij een van Frankrijks oudste juweliershuizen in Parijs, hebben overvallers opnieuw hun slag geslagen in de Franse hoofdstad. Die was de afgelopen jaren het toneel van spectaculaire sieradendiefstallen, onder andere bij realityster Kim Kardashian, en in 2008 zelfs van ‘de juwelenroof van de eeuw’.

De overval van vrijdag vond plaats bij juwelier Dinh Van in de wijk Le Marais. Twee dertigers met zonnebrillen en mondmaskers kwamen de zaak omstreeks 12.30 uur binnen. De ene droeg een mouwloos spijkerjack met daaronder een t-shirt van de Mona Lisa, de andere een Gucci-shirt. Ze vroegen of ze een ​​armband mochten zien en haalden daarna een taser en een busje pepperspray tevoorschijn. Daarmee dwongen ze het personeel naar de achterkant van de zaak, waar het duo zich zonder gebruik van geweld voor bijna twee miljoen euro aan sieraden liet overhandigen. Vervolgens liepen de overvallers doodgemoedereerd naar buiten en verdwenen te voet.

Veel gelijkenissen

Volgens burgemeester Arie Weil van Parijs-Centrum leek de juwelenroof geïnspireerd op die bij het eeuwenoude juweliershuis Chaumet, dinsdag. ,,De daders sloegen op klaarlichte dag met veel lef toe en lieten veel sporen na. Dankzij de vele bewakingscamera’s in het gebied biedt dit hoop op een snelle ontknoping van de zaak.’’

Een vijftiger met een mondmasker, grijs pak en leren schoenen vroeg dinsdag omstreeks 17.00 uur bij Chaumet of hij een tiental dure sieraden mocht zien. Bij het tonen ervan trok hij een pistool, liet de buit met een waarde tussen de 2 en 3 miljoen euro in een tas stoppen en vertrok met een beveiligingspas waarmee hij de verkopers opsloot in de winkel. De overvaller verdween op een elektrische step, die in de buurt werd teruggevonden.

Op basis van bewakingsbeelden op straat en in metrostations wist de politie de vijftiger en een handlanger te lokaliseren. Ze logeerden in een hotel in Le Marais. Uit telecommunicatieonderzoek bleek dat ze woensdagmorgen een bus naar het Servische Belgrado zouden nemen. Tijdens een pauze op een parkeerplaats langs de snelweg A4 tussen Metz en de Duitse grens werd het duo gearresteerd. Het gaat om Montenegrijnen van 44 en 55 jaar. Ze waren in het bezit van een aanzienlijk deel van de buit.

Pink Panthers

De brutale, geweldloze en professionele handelswijze van de overvallers doet denken aan de zogenoemde Pink Panthers. Deze in Montenegro ontstane bende met leden uit voormalig Joegoslavië pleegde volgens Interpol sinds 1999 honderden spraakmakende juwelendiefstallen in 35 landen met voor minstens 421 miljoen euro aan buit. Een van de eerste kopstukken, Serviër Pedja Vujosevic, roofde in maart 2003 voor 754.000 euro aan horloges uit juwelierszaak Tourbillon in Parijs. Hij werd een jaar later in de Franse Alpen gearresteerd en veroordeeld tot negen jaar cel.

De Pink Panthers danken hun naam aan Britse speurders. Die vonden na de grootste juwelenroof ooit in het Verenigd Koninkrijk - in 2002 voor bijna 27 miljoen euro in Londen - bij een bendelid uit Montenegro een ring van ruim 6 ton verstopt in een potje schoonheidscrème net als in de Amerikaanse filmreeks van Blake Edwards. Franse media linkten de bende eind 2016 meteen aan de juwelenroof bij Kim Kardashian in Parijs. Als agenten vermomde overvallers verdwenen per fiets met voor 10 miljoen euro aan juwelen. De overval bleek uiteindelijk het werk van doorgewinterde Franse criminelen. Het proces tegen de twaalf verdachten moet nog beginnen.

Grootste juwelenroof

Nog spectaculairder was de dubbele juwelenroof bij Harry Winston in Parijs. Overvallers verdwenen er in oktober 2007 en december 2008 met 900 sieraden ter waarde van 78,9 miljoen euro. Zo'n 80 procent van de buit werd in 2009 teruggevonden. Zes van de acht Franse daders kregen dertig jaar cel, twee recidivisten levenslang voor de tot nu toe grootste juwelenroof in Frankrijk.

Andere spraakmakende juwelendiefstallen in Parijs vonden plaats in Hotel Ritz (2018, 4 miljoen euro) en juweliers Buccellati (2017, 5 miljoen euro), Chopard (2016, 6 miljoen en 2009, 6,6 miljoen), Casty (2013, 2 miljoen euro), Chaumet (2009, 1,9 miljoen euro), Castiglione bij het Louvre (2007, 11,5 miljoen euro) en Fred (2002, 5,5 miljoen).

