'De Reus' van de Bende van Nijvel na 35 jaar ontmaskerd

Een jaar geleden benaderde een familielid van de Aalsterse C.B. de politie over diens verleden bij de Bende van Nijvel. Die zaaide tussen 1982 en eind 1985 terreur met onder meer bloedige overvallen op warenhuizen. Maar liefst 28 mensen kwamen daarbij om het leven. ,,Vlak voor hij in mei 2015 stierf op zijn 61ste, heeft hij zijn geheim verteld”, aldus het familielid. ,,Hij was ‘De Reus’ van de Bende van Nijvel.”



Kort na zijn bekentenis overleed de man. ,,Details over de overvallen waaraan hij had deelgenomen, heeft hij niet gegeven”, aldus de onderzoekers. ,,Maar al vrij snel bleek dat hij niet alleen qua lichaamsbouw en lengte in aanmerking kwam, maar dat ook zijn levensloop perfect past in het plaatje van ‘De Reus’.”