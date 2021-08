De taliban beloofden beterschap en een milder regime, maar maken ze dat waar?

Antwerpen Vrachtwa­gen rijdt zusjes dood op zebrapad: verkeers­lich­ten onlangs aangepast

25 augustus Het ongeval waarbij twee zusjes van 9 en 1,5 jaar gisterochtend in Antwerpen om het leven kwamen, was geen dodehoekongeval, zo bevestigen de Belgische autoriteiten. Het kruispunt werd in het voorjaar nog aangepast, toch besloot het Antwerpse stadsbestuur om terug te keren naar de oude verkeerslichtenregeling. Naar joodse traditie zullen de kinderen zo snel mogelijk worden begraven.