De verkiezingsnacht die niemand zag aankomen: Oh, what a night!

Rond 21.00 uur was Fox-anchor Chris Wallace de eerste die het live op tv durfde te benoemen: ,,Ik begin open te staan voor de mogelijkheid dat Donald Trump wel eens de nieuwe president van de Verenigde Staten kan zijn.'' Zijn stem schoot wat omhoog en verraadde hoe verrast hij was. Diep in de nacht, om 02.40 uur, is het echt gedaan. Winst in Wisconsin helpt Trump over de drempel van 270 kiesmannen. Het is 02.50 uur als hij het podium beklimt voor de neus van Matheson, die al uren zit te wachten.



Twee dingen zijn hem levendig bijgebleven. Dat Trump niet alleen zijn vrouw en een enkele campagnebobo op het podium haalde, maar zo'n beetje zijn hele team liet meedelen in de bewondering. En hoe goed het voelde om de journalisten achter in de zaal toe te schreeuwen dat ze Trump president moesten noemen: Matheson noemt het 'ongelofelijk bevredigend'.



Sara Welch lag op dat moment al in bed. Ze besloot thuis tv te gaan kijken, toen bleek dat ze niet meer in het Javits Center pastte. Het zag er niet goed uit toen ze onder de wol kroop; dat haar nieuwe president echt Trump was, ontdekte ze toen ze midden in de nacht wakker werd. ,,We konden het gewoon niet geloven. Mijn dochter huilde. Het duurde maanden voordat ik het kon accepteren - het leek een nare droom.''