Decembermoorden-verdachte Rozendaal dood gevonden

Rozendaal, wiens lichaam gisteren werd gevonden in een huis in Paramaribo, was ook een van de zestien militairen die in 1980 onder leiding van toenmalig sergeant Desi Bouterse een militaire staatsgreep pleegden. Daarbij kwam Bouterse aan de macht.



Eind oktober werd tien jaar celstraf geëist tegen Rozendaal, wegens zijn aandeel in de Decembermoorden. Hij zou medeschuldig zijn aan het voorbereiden en uitvoeren van de moorden op tegenstanders van het regime.



Tegen hoofdverdachte Desi Bouterse, de huidige president van Suriname, en enkele andere militairen eiste het OM eerder twintig jaar cel. Rozendaal kwam enkele jaren geleden met de getuigenis dat Bouterse bij de Decembermoorden zelf de trekker had overgehaald.